美國務卿首度亞洲之行 為「習川會」鋪路
美國國務卿提勒森將於美國時間14日啓程先後訪問日本、韓國和中國，訪中行程將從18日開始。美國國務院亞太首席副助卿董雲裳13日表示，提勒森將與大陸國家主席習近平、國務院總理李克強、國務委員楊潔篪和外交部長王毅舉行會談，為四月中可能舉行中美領導人首次會晤鋪路。
綜合外電報導，董雲裳說，上月9日美國總統川普與大陸國家主席習近平通電話，提勒森與楊潔篪21日首次通電話，並於28日在華盛頓舉行會談，提勒森在2月份德國二十國集團外長會期間還曾與王毅舉行會談。她說，這些電話和訪問顯示，美中正在快速建立良好的溝通渠道，努力打造建設性的美中關係。「我們正在尋求與中國建立富有成果的雙邊關係，使美國人民受益。」
董雲裳說，提特勒此次訪中將會為兩國領導人未來可能的會晤鋪路。她強調，美中雙方未來將繼續保持高層交往，提勒森這次將與中方官員討論兩國面臨的各種挑戰和合作的領域，包括兩國貿易和投資問題。
她還說，美國也尋求與中國建立具建設性及「以結果為導向」（results-oriented）的美中關係，這樣的美中關係是要有益於美國人民、同時展現美國仍忠於盟國，也會在要求中國遵守國際規則與準則上持續施壓。
針對有關台灣問題時，董雲裳表示，美國領導人在通電話時已經重申了美國的一個中國政策；她表示，本屆政府的「一個中國政策」與季辛吉擔任國務卿之後的歷屆政府一樣，都是建立在美中三個聯合公報和與「台灣關係法」和基礎上的，這一點沒有任何疑問。
董雲裳認為，川普已清楚表明上述立場，而習近平也清楚了解，在接下來美方與中方的後續對話與會面中，對於美國的這一國家政策似乎毋庸置疑。
(旺報)
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