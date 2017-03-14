花滑世青賽 日本甜心精靈登台獻技

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2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，有「滑冰甜心」、「冰上精靈」之稱的日本選手本田真凜將來台尋求衛冕。

本田真凜共有5個兄弟姐妹，她排行老三，而她妹妹本田望結在日本被譽為天才童星，除了都有超高人氣，兄弟姐妹也都學花式滑冰。

台北曾舉辦過四大洲花式滑冰錦標賽，中華民國滑冰協會表示，由於過去舉辦的經驗成績不錯，獲得國際滑冰總會肯定，因此得到這次承辦世青賽的機會。

以往四大洲賽事大約10幾個國家參賽，而這次世界青年花式滑冰錦標賽多達43個國家參賽角逐，選手也增加不少。

台灣選手部分，將由男子世界排名68名的曹志禕，和女子世界排名58名的林仁語，在男單、女單賽事登場。1060314

(中央社)