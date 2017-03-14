衛生紙丟馬桶 配套6月實施
環保署今天召開記者會宣布衛生紙丟馬桶政策將開始推動，民眾能先從家裡開始，改變如廁習慣，目前已經行文給各政府單位，請各單位配合，配套措施預計6月實施。
環保署長李應元去年底在立法院衛環委員會宣布將推動民眾上完廁所後的衛生紙丟馬桶，引起廣大民眾支持及迴響。環保署今天再度召開記者會宣布政策開跑，並邀集交通部、高鐵、捷運公司、觀光旅遊業者及衛生紙製造商等一同響應。
李應元表示，巴黎市長之前強調過，「一個文明的城市，每一個人都要重視清潔」，以前民眾的觀念是若將衛生紙丟入馬桶會導致馬桶堵塞，但透過實驗，衛生紙遇水會破碎，現在希望大家能改變習慣，將衛生紙丟入馬桶。
環保署指出，民眾每次如廁糞便量平均約32至35克，每張衛生紙約0.3至0.5克，以每次使用2至5抽計算，衛生紙占糞便的重量比約3.4%至14.3%，占比不高。因此在污水下水道轉化為污泥量比率低，對化糞池影響不大。
永豐餘消費品實業台灣區總經理徐志宏指出，公司在出廠時都會有儀器去檢驗衛生紙的可溶性，且會在產品上面清楚標示，建議消費者直接丟入馬桶內。此外，也會去與下游廠商溝通，儘快配合政策，將公共廁所自動販賣機的面紙類都換成衛生紙類。
環保署表示，政府機關及列管的公廁，將會有廁所要提供衛生紙、垃圾桶改為小型加蓋垃圾桶、公廁外自動販賣機面紙改為衛生紙、張貼「衛生紙丟馬桶」統一logo等配套措施，預計6月正式實施。1060314
(中央社)
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