裘莉呼籲加倍努力 起訴戰時性暴力

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天呼籲，應加倍努力起訴和記錄戰爭期間犯下的強暴和性暴力罪行。

路透社報導，奧斯卡人道主義獎得主安潔莉娜裘莉5年前與前英國外交大臣赫格（William Hague），一同推動1項旨在終結衝突中性暴力、解決有罪不罰並提供倖存者更多支持的全球倡議。

同時也是聯合國難民署特別大使的安潔莉娜裘莉表示，她對已經達成的目標引以為傲，但仍有許多工作要做。

她在聲明中表示：「我們非常專注在後續的舉措上：使用已在此領域開發的工具，來記錄犯罪行為和支持起訴；與軍方合作來改變教條和訓練方式；推動法律的實施，保護非常脆弱的受害者。」

安潔莉娜裘莉和赫格2014年在倫敦共同主持首場終結衝突中性暴力的全球峰會，英國今天宣布2019年將舉行後續會議。（譯者：中央社陳昱婷）1060314

(中央社)