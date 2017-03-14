40人生如花盛開 陸女自駕3萬5千里

對住在浙江的趙菊陽來說，40歲的人生如春天的花朵盛開。她獨自一人開車橫越歐亞非大陸、幾十個國家、3萬5000公里路，拉開各國的日常生活帷幕找驚奇，尋找心中的詩和遠方。

中新網今天報導，歷時8個多月，行程逾3萬5000公里，浙江東陽藉女子趙菊陽獨自一人開車橫越歐亞非大陸。當家鄉春花遍野之時，趙菊陽來到生機勃勃的非洲大地，並繼續朝著「詩和遠方」前行。

趙菊陽十幾年前辭去了大陸國企工作，背著背包走訪日本、阿富汗、尼泊爾、肯亞等國家，並在美國和泰國自駕出遊。她將旅行經歷寫成書，就在出版第二本書時，趙菊陽萌生了自駕環球旅行的想法。

去年6月26日，剛過40歲生日的趙菊陽開著新買的越野車從杭州出發，一路向北從蒙古出境，開始穿越歐亞非三大洲之旅。在俄羅斯、芬蘭、德國、西班牙、摩洛哥、塞內加爾、馬利、喀麥隆等地留下足跡。

對趙菊陽來說，旅行最難的事就是下定決心，一旦下定決心要開始，80%的困難就已經克服了；而很多事情用看的很簡單，實際動手卻像無頭蒼蠅，只能無數遍地查找資料、打電話詢問、各種等待。

旅途中，趙菊陽曾經被偷、被搶，還把車子開到懸崖邊。各種挫折與意外，讓她不只一次動念中止旅行，但她依舊拾起行囊繼續走，支撐她的是旅途上一張張笑臉盈盈的面孔。

趙菊陽說，自己不是「到此一遊」地遍地插旗，也不是「30天穿越30國」的集郵，而是儘可能在簽證許可的時間內深入當地的生活，掀開某小城、小鎮、小路的帷幕一角，看看他們真實的世界。

趙菊陽坦言是窮遊一族，在外面能省則省，在歐洲如果能夠找到安全的露營地，就在車裡過夜，並一邊寫遊記投稿，換得的收入可用來支付部分旅費。因為旅行，「我的世界變得越來越大，煩惱越來越少」。1060314

(中央社)