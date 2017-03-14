印尼總統迎羊寶寶片熱傳 網友讚正能量

印尼總統佐科威昨天上傳一支他與總統行宮羊群互動的影片。影片中，他喜迎新生小羊，認為這是神的恩賜，也代表對未來的樂觀希望。網友紛讚佐科威帶來正能量。

佐科威上任以來最讓民眾稱道的是他樸實、親民的作風。他擅長透過社群媒體與民眾互動，表達心情。

最常見的影片題材不是政經大哉問或是複雜政策，而是他在日常生活中的點滴紀錄，如同一般家庭裡的長者，分享生活中的平凡心情。

佐科威昨天上傳一支短片，影片中，他進入茂物總統行宮裡的山羊園，拿著飼料與羊群互動。

他說，「今天早上，我覺得很興奮，感謝神，今早有兩隻小羊誕生了」。新生的兩隻小羊一會兒依偎在母羊身旁，一會兒躲在佐科威身後，一點也不怕生。

影片中，佐科威始終微笑著，背景就是羊群咩咩叫的聲音，而一旁的印尼總統就像是山羊園裡的牧羊人。

他說，兩個月前，有隻母羊生了隻小羊，上週另外一隻母羊又生了兩隻小羊。

佐科威難掩興奮說，加上剛出生的兩隻小羊，現在他有5隻母羊和5隻小羊，他總共有10隻羊了。

除了喜迎新生小羊，佐科威也不忘帶給網友們正面訊息。

他說，新生是神賜予的禮物，也代表著對未來的樂觀希望，有樂觀希望就有愛。

這支印尼總統迎接新生小羊的影片上傳佐科威的臉書後，已吸引4萬多人觀看，3700多則留言。網友們紛紛大讚佐科威帶來正面訊息及能量。1060314

(中央社)