林全：任內目前沒有與檢察總長私下會面

我要評比

行政院長林全今天表示，他任內到目前為止，沒與最高法院檢察署檢察總長有任何私下會面或在辦公室會面；對任何司法，他都尊重，沒介入任何個案。

前總統馬英九被控教唆洩密遭起訴，民主進步黨籍立法委員陳其邁在立法院質詢林全時表示，行政院長任內，是否曾召集檢察總長或相關司法機關首長討論個案？對討論個案、干預司法的評價為何？

林全答詢說，任內到目前為止，沒與最高法院檢察署檢察總長有任何私下會面或在辦公室會面；對任何司法，他都尊重，沒介入任何個案，最多只是對某些社會事件發生，有督促法務部長要注意與正視，要儘速偵辦。1060314

(中央社)