紐約州檢察長：提勒森曾用化名電郵

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紐約州檢察長史奈德曼指出，曾任埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）總裁與執行長的美國國務卿提勒森任職埃克森美孚期間使用化名電郵，收發與氣候變遷有關和其他事務的訊息。

路透社報導，紐約州檢察長辦公室今天在一封信中指出，他們發現提勒森（Rex Tillerson）至少從2008年起到2015年，以假名「Wayne Tracker」使用一個化名電郵。韋恩（Wayne）是提勒森的中間名。

這封信是寄給1名紐約州法官，這名法官負責監督史奈德曼（Eric Schneiderman）對埃克森公司在氣候變遷問題上有無誤導股東與公眾的調查。

埃克森公司發言人傑佛斯（Alan Jeffers）今天在一項聲明裡說：「『Wayne.Tracker@exxonmobil.com』這個電郵，是公司電郵系統的一部分，供特定的公司高階主管與前總裁之間能安全和快速的溝通對於廣泛的業務相關議題意見。」

傑佛斯表示，為回應史奈德辦公室的所發的傳票，埃克森公司已提供250萬頁檔案，並會在法庭文件中回應這封信所指控的問題。

國務院1名女發言人婉拒對此事發表評論。

路透社所看到的信件內容指出，埃克森公司過去沒公開這個化名電郵帳號。檢方要求法院下令埃克森公司解釋，這個「Wayne Tracker」帳號，與另34個給其他公司高層與更多人使用的帳號，是否被封存。

信中表示，埃克森公司雖提供約60個上面有「Wayne Tracker」帳號的檔案，但從沒說過這是供提勒森在公司做相關溝通之用。

這封信要求法院下令埃克森公司明確說明，是否還有其他提勒森所使用的電郵帳號。（譯者：中央社陳亦偉）1060314

(中央社)