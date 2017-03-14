研究：北極海冰減少 一半屬自然因素

北極海冰減少的主要元凶可能不是人為。有科學家今天表示，最近數十年北極周邊海冰急劇減少，可能有一半原因是北極氣候的自然擺盪，另一半才是人為的全球暖化所造成。

路透社報導，總部位於美國的這支科研團隊，在發表於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）月報裡敘明，北極氣候的自然變遷「可能才是1979年以來，9月海冰總體減少30%到50%的原因。」

這份研究指出，若自然因素擺盪回較冷的模式，出現無冰北極海的狀況可能會延後。北極海的海冰完全消失，近年引發世人憂心，並成了人為全球暖化的一大指標訊號。

據最早可回溯到1979年的衛星資料紀錄，海冰呈現穩步減少，並於2012年9月達歷史新低；9月為北極夏季尾聲。若對照歷來的3月中旬，目前海冰也大約也是史上最小，相當於2015與2016的冬季低標。

這份把人為因素與北極大氣循環的自然影響區隔開的研究指出，北極氣候數十年之久的自然暖化，可能與遠達熱帶太平洋的變化相關。

研究的主要作者、位於聖巴巴拉（Santa Barbara）的加州大學學者丁清華（Qinghua Ding，音譯）說：「如果不久的將來這個自然模式停止或反轉，我們就可能看到近年海冰快速消溶的狀況趨緩，甚至海冰復元重現。」

不過丁清華也表示，長遠來看，人為溫室氣體增加，可能會成為一個更壓倒性的因素。

未參與這項研究的英國瑞丁大學（University of Reading）學者霍金斯（Ed Hawkins）則說：「我們等著看吧，北極在夏季變成一片無冰海域，仍僅是時間問題，而非是否出現問題。」

另一未參與研究的英國里茲大學（Leeds University）教授謝波德（Andrew Shepherd），則對研究確認了自然與人為的影響歸屬表示歡迎，並表示過去沒人做過這類研究。

法新社報導，倫敦大學學院（University CollegeLondon）氣候科學教授雷普利（Chris Rapley）表示，這項研究有助解釋，為何北極海冰會消失得比大多數氣候模式預測還快，大多數氣候模式預測低估了自然因素。

這項根據模擬不同氣候條件的新研究，是罕見嘗試量化人為與自然因素在海冰急速消失的關係，可望對未來的研究產生衝擊，理解所有造成海冰消褪的因素，對精準預測海冰未來流失率並使其放緩，至關重要。

科學家們一直以來都同意，像是大氣層空氣循環的環境自然改變，至少也是海冰消失的部分原因，但對人為全球暖化與海冰消失的關係，則始終激烈爭辯。（譯者：中央社陳亦偉）1060314

(中央社)