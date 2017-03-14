李明賢批綠委裝睡不擋保防法
蔡政府研擬「保防工作法草案」出爐，立即掀起反對聲浪。其中，最惹爭議是賦予保防員「臨檢權」、查訪、調閱個人文件資料等權限。雖《保防法》暫時被撤回，陳明文、莊瑞雄、羅致政等人卻加碼倡議訂定「反滲透法」，指「假新聞」很多要規範。最反對白色恐怖的民進黨立委竟賣力「促銷」國家機器可任意侵犯人權，令國民黨發言人李明賢痛批民進黨立委「裝睡的人叫不醒」，呼籲大家用罷免與選票來叫醒她們吧！
李明賢今在臉書貼文指出，大家可以不認同甚至反對國民黨，可是，你不能反對人權自由仍是普世價值，神聖不得侵犯；當民進黨逐漸走向反民主之際，甚至國家機器有侵犯的人權疑慮，諸如保防可以進駐你我的公司、可以隨時搜索你我的家，這還是台灣人民想要民主嗎？
針對執政前後，民進黨立委立場丕變，李明賢大批民進黨立委編造歪理、鬼話「促銷」《保防法》，譏諷民進黨政府若真的要實施兩岸堅壁清野，也大可學學川普的移民禁令：全面中斷兩岸交流！陸配遣送回國，從此限制持ＰＲＣ護照者入台，不就能徹底防堵所謂的共諜？
李明賢揭穿民進黨真正目的，巧立《保防法》，無非執政者想要擴權！要把國家安全無限上綱，進行侵犯人權。現在台灣民主正在倒退中；民進黨立委也在裝睡，叫不醒。
李明賢呼籲大家用罷免與選票來叫醒她們吧！
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲
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