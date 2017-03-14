虎科大煙花三月「藝」展長才
虎尾科技大學煙花三月藝文季上午開幕，適逢白色情人節，學生特地DIY巧克力傳情，今年以「藝展長才」為主題，讓學生大展才藝。
活動在學生會及吉他社精彩舞蹈及彈唱演出中開幕，校長覺文郁逐一參訪各社團，稱讚學生學習成果豐富。
學務長洪櫻花指出，今年活動包含管樂社跨校聯合成果發表會、畢聯會虎尾之美攝影比賽、傳神攝影社社團成果聯合發表展、益智遊戲社首屆大型桌遊競賽等，學生會也特別辦理大型戲劇展演活動《人生電台lll》，邀請來自台中的「上劇團藝文工坊」蒞校演出，透過真實故事讓同學們更有自信面對未來的挑戰，並激發學生對於人生的看法以及對於文藝活動的興趣。
此外，更響應公益辦理《旅•心，返笑巴士》活動，透過電影欣賞來宣導流浪狗的議題，幫助流浪動物，讓不曾參與過相關公益的同學，也可以藉由小小的活動，珍惜生活中出現的流浪生命。
(中時)
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