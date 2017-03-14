綠委鄭寶清：一年內清除校園蔣公銅像
民進黨立委鄭寶清14日在立法院施政總質詢時，向行政院長林全要求一年內清除校園內蔣介石銅像。但林全並未當場答應，僅表示將由教育部研究了解之後，再向鄭寶清說明。
鄭寶清說，台大學生調查最需要消失歌曲的第一名是國歌，連最精英學生都不認同這個國家。他還指出，德國沒有把希特勒銅像放在校園，但蔣介石銅像卻在台灣校園內充斥，應該優先清除，何時可以完成？林全回答表示，教育部有其做法，而且社會上要接受改變仍需要溝通，會請教育部研究規畫，會後了解再說明。
不過鄭寶清仍要求一年之內完成。林全未當場應允，表示以後再向委員說明。
(旺報)
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