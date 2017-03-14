《時來運轉》運彩氣象站3／14-20 經典賽事預告

時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》運彩氣象站3／14-20經典賽事預告

世界棒球經典賽已經進入第二輪賽事，日本隊能否進軍道奇球場？NBA各隊競爭，究竟誰能搶得季後賽門票？林書豪傷癒復出可否帶領球隊擺脫低潮？彩迷們務必注意本周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

本周高熱度重點賽事一覽。(本報系與台灣運彩提供)

3月14日(星期二)

古巴 對 日本

單場加場中投注：

日本上一戰辛苦的在突破僵局制贏了荷蘭，再來面對古巴成為是否能晉級四強的關鍵，兩隊在B組預賽的交手，古巴全場雖擊出11支安打，但投手也壓不住日本的炮火，最終以6:11不敵日本。而這場比賽日本須提防的絕對是本季從羅德隊轉到軟銀的重砲迪斯潘，迪斯潘在預賽三場賽事中擊出2支全壘打，貢獻5分打點，包括對上澳洲隊時關鍵的滿貫全壘打。而日本隊過去引以為傲的投手戰力在預賽對古巴失了6分，王牌投手則本昂大更只投不到3局就失了3分，選手及教練都須及時對上一場的缺失做出修正才能避免在自家主場遭到紅色閃電狙擊。

賽事熱度95

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

3月15日(星期三)

以色列 對 日本

單場加場中投注：

以色列在A組3場賽事中的投手自責分率是四隊中最佳的2.89，3場共攻下21分也為分組之冠。這支有大聯盟球員助陣的球隊在攻守兩端展現出來的內容的確讓大家跌破眼鏡。兩屆經典賽冠軍的日本隊這次在球員徵招不如以往順利，陣中旅美選手僅有老將青木宣親，新生代的天才球員大谷翔平也因傷退出國家隊。對上想繼續上演驚奇之旅的以色列，日本隊須全力搶下勝利才有機會重回世界第一的榮耀。。

賽事熱度90

3月16日(星期四)

沙加緬度國王 對 鳳凰城太陽

單場投注：

國王在交易走明星中鋒考森斯後的勝率不到3成，不但離季後賽資格越來越遠，也代表球隊將再次進入重建期。而同在太平洋組的太陽，本季得分火力雖兇猛，但防守效率僅勝過戰績墊底的籃網，也成為戰績始終沒有起色的主因之一。兩隊本季首次交手，國王在主場以2分之差惜敗太陽，此場將到太陽主場踢館，除了要降低太陽後場雙衛布雷索及布克的得分破壞力，陣中也必須有其他球員挺身而出補上考森斯離隊後的得分缺口。

熱度85

3月17日(星期五)

布魯克林籃網 對 紐約尼克

單場投注：

上週籃網結束客場八連戰後，回主場馬上就遇到同在紐約的尼克並取得勝利。本週傷癒復出的林書豪將再度對決老東家，看台灣豪小子重回林來瘋的起始點能否再展雄威，與尼克安東尼間微妙的互動也為這場紐約內戰增添不少看點。

熱度85。

3月18日(星期六)

休士頓火箭 對 紐奧良鵜鶘

暫定開放單場投注：

明星賽後透過交易獲得當今第一中鋒考森斯的鵜鶘隊季後賽希望尚未絕望,看看卡森斯與安東尼戴維斯這對全聯盟最強大的禁區組合能否成功阻擋由本季MVP熱門候選人哈登領軍的火箭隊。

賽事熱度90。

3月19日(星期日)

克里夫蘭騎士 對 洛杉磯快艇

單場加場中投注：

東區第一的騎士踢館正努力爭取季後賽首輪主場優勢的快艇隊,看看小皇帝與保羅船長這對私交甚篤的好哥們誰能帶領球隊獲勝。

賽事熱度100

3月20日(星期一)

克里夫蘭騎士 對 洛杉磯湖人

單場投注：

湖人從前年開始就未曾贏過騎士，面對來勢洶洶的衛冕軍，湖人小將們勢必得控制好他們偏高的失誤率；但值得一提的是這場為騎士客場背靠背的第二場賽事，騎士眾將們體力上的負荷將為紫金大軍帶來一大利多。

賽事熱度80。

(中時電子報)