未婚夫食言射體內 她崩潰分手告性侵
41歲韓姓男子和女網友交往半年後論及婚嫁，在婚前1個月發生關係，女網友不滿他「射在裡面」崩潰分手怒告韓男性侵，強調怕未婚懷孕，一開始就說好不能體內射精，韓男則喊說是你情我願，且1個月後就要結婚，沒有未婚生子問題，桃檢認為女子過程沒有反抗，且無法排除男子「不小心」，予以不起訴處分。
韓姓男子去年6月在住處和未婚妻親熱，事後不但婚事告吹分手，還被未婚妻控告性侵，韓男喊冤說2人是在網路認識，發生關係的1個月後就要公證結婚、去日本渡蜜月，本來就論及婚嫁，過程是你情我願。
女子則控訴，去年情人節認識後韓男就嚷著要她嫁給他，她擔憂未婚懷孕會被父親斷絕父女關係，所以遲遲不肯發生關係，韓男答應不會體內射精，她才點頭，過程發現韓男食言，「我驚訝到幾乎崩潰！」強調如果知道一定會全力反抗、拒絕。
桃檢認為，女子自承沒有遭暴力脅迫，且2人論及婚嫁，決定隔月結婚，加上無法排除韓男是在性行為過程中「不小心」導致內射，沒有證據證明韓男使用詐術，對韓姓男子予以不起訴處分。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。