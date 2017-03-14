未婚夫食言射體內 她崩潰分手告性侵

41歲韓姓男子和女網友交往半年後論及婚嫁，在婚前1個月發生關係，女網友不滿他「射在裡面」崩潰分手怒告韓男性侵，強調怕未婚懷孕，一開始就說好不能體內射精，韓男則喊說是你情我願，且1個月後就要結婚，沒有未婚生子問題，桃檢認為女子過程沒有反抗，且無法排除男子「不小心」，予以不起訴處分。

韓姓男子去年6月在住處和未婚妻親熱，事後不但婚事告吹分手，還被未婚妻控告性侵，韓男喊冤說2人是在網路認識，發生關係的1個月後就要公證結婚、去日本渡蜜月，本來就論及婚嫁，過程是你情我願。

女子則控訴，去年情人節認識後韓男就嚷著要她嫁給他，她擔憂未婚懷孕會被父親斷絕父女關係，所以遲遲不肯發生關係，韓男答應不會體內射精，她才點頭，過程發現韓男食言，「我驚訝到幾乎崩潰！」強調如果知道一定會全力反抗、拒絕。

桃檢認為，女子自承沒有遭暴力脅迫，且2人論及婚嫁，決定隔月結婚，加上無法排除韓男是在性行為過程中「不小心」導致內射，沒有證據證明韓男使用詐術，對韓姓男子予以不起訴處分。

(中時)