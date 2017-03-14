提振公路運輸 業者：別再以彌補虧損思維補貼

昨交通部公路總局舉辦「公路公共運輸提升計畫成果暨展望研討會」，邀集學者專家及雙北、桃園、澎湖等縣市，研議如何提升公共運輸使用率，與會者建議應客製化客運路線、改以激勵而非彌補虧損補貼業者，推動DRTS要更有彈性等。交通部長賀陳旦表示，會檢討補貼客運業者方式。

交大運管系教授邱鈺鈞指出，台灣公共運輸市占率僅16％，未來補助業者財源應更穩定，國道、公路客運及市區公車等認定應鬆綁，讓地方政府可整合、有效安排轄區內路線。新北市交通局長王聲威建議，新北針對通勤人口推出「跳蛙直達車」，減少停站點，應針對旅運需求設計運輸產品。

前高雄市交通局長、港都客運董事長賴文泰強調，公運計畫補助採一致公式補助客運業者，應改由薪資、燃油成本及車輛折舊各異等面向，重新思考補助方式，如採分區、區分市區公車與公路客運等。他強調，政府別再以「虧損補貼」，而應改以「激勵」思維補貼業者。

另外，DRTS（需求反應式運輸服務）也是公運補助計畫重點項目，即彈性使用運具，如從大巴改由中巴經營路線，時間也採預約更彈性。但花蓮縣府分享以計程車在玉里推動DRTS，遭遇業者反映補貼不足，跑越多虧越多、不易培養計程車業者使用資訊設備，及難以管理靠行計程車等。

高雄市先於交通部推動DRTS，同樣以補貼計程車，替代虧損嚴重的公車路線，成效不錯，高雄市交通局長陳勁甫建議，苗栗泰安以中型巴士推動DRTS，但每班次載客量只有約2人次，他建議可結合其他多元運具；花蓮則因計程車起跳價就較高，可增加補貼。

國發會組長謝慧娟則以新加坡舉例如何提升公共運輸使用率，新加坡公共運輸市占率達70％，仍希望2030年達75％市占率，目標設計是85％少於20公里的交通旅次，要一小時內到達，8成住宅10分鐘到達捷運站，並規劃5條、40條捷運及公車路線，新購100輛捷運車輛、800輛公車，還配設200公里有遮蔭行人步道、40座人行陸橋、700公里自行車道及20公里噪音隔音牆，建置整體公路公共運輸環境，「新加坡可以跟民眾說原來120秒可搭到一班車，未來100秒之內絕對可以搭到公車，用戰略性的具象規劃，政策宣導力強。」

(中時)