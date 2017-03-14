台中市長春自辦重劃自救會 要求停止配地登記

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台中市長春自辦重劃自救會部分地主，今日到台中市議會陳情，要求停止配地登記，指出長春自辦重劃區100多位地主對配地結果有異議，正在訴訟中，地政局明知此事，仍放任違法成立重劃會辦理變更登記及換領權狀。（黃國峰攝）

黎明幼兒園長林金連到場聲援，控訴市政府與財團。（黃國峰攝）

台中市長春自辦重劃自救會部分地主，今日到台中市議會陳情，質疑有逾百位地主與重劃會訴訟中，且法院已判決重劃會不成立，要求市府立即停止執行配地登記。（黃國峰攝）

台中市長春自辦重劃自救會部分地主，今日到台中市議會陳情，要求停止配地登記，指出長春自辦重劃區100多位地主對配地結果有異議，正在訴訟中，地政局明知此事，仍放任違法成立重劃會辦理變更登記及換領權狀。（黃國峰攝）

(中時)