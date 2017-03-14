張正琪公布錄音檔 指控台大高層密會施壓

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台灣大學教授郭明良論文造假案越演越烈，遭解聘的前台大教授張正琪（見圖）14日舉 行記者會，公布錄音檔，直指去年11月11日由校長楊泮池邀副校長郭大維、主任秘書林達德、郭明良及自己，共5 人會商，當場要郭明良與自己閉嘴，並要求郭明良辭職。（劉宗龍攝）

台灣大學教授郭明良論文造假案越演越烈，遭解聘的前台大教授張正琪（見圖）14日舉 行記者會，公布錄音檔，直指去年11月11日由校長楊泮池邀副校長郭大維、主任秘書林達德、郭明良及自己，共5 人會商，當場要郭明良與自己閉嘴，並要求郭明良辭職。（劉宗龍攝）

台灣大學教授郭明良論文造假案越演越烈，遭解聘的前台大教授張正琪14日舉行記者會，公布錄音檔，直指去年11月11日由校長楊泮池邀副校長郭大維、主任秘書林達德、郭明良及自己，共5人會商，當場要郭明良與自己閉嘴，並要求郭明良辭職。

(中時)