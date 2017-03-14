韓將設西海五島警備團 嚴打非法陸漁船
南韓國民安全處海洋警備安全總部今天表示，4月4日將成立「西海（黃海）五島特別警備團」，加強打擊非法越境捕撈的中國大陸漁船。
4月到6月是南韓西部海域南北韓海疆分界線北方限界線（NLL）一帶的捕蟹旺季，非法捕撈的中國大陸漁船隨之增加。南韓海警預測，屆時一天最多將有200艘中國大陸漁船出現在該海域。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓海警展開打擊活動時，常遇中國漁船暴力對抗，特別是在南韓西北島嶼地區，這種情況經常發生。
然而，南韓海警從母港仁川到西北島嶼-隅島、大青島、小青島、延坪島和白翎島海域，最多耗時6小時，難以及時有效因應，因此，海警決定成立「西海五島特別警備團」。
據報導，「西海五島特別警備團」由400多名警察、9艘艦艇及3艘高速防彈艇組成。由前海警特種部隊精銳隊員組成的特殊鎮壓隊將常駐延坪島和大青島。
西海五島特別警備團將於23日與海軍舉行聯合演習，並和海軍、海洋水產部等有關部門交流訊息，共同展開打擊活動。
報導引述南韓國民安全處海洋警備安全本部長洪益泰表示，將採取一切可用措施守護海洋主權，儘量減少南韓漁民因中國大陸漁船非法盜捕而受到的損失。1060314
(中央社)
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