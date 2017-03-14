澎湖農會改選 總幹事陳一正8連霸
澎湖縣農會今天完成「三巨頭」選舉，新任理事長葉文泉和常務監事許明敏都獲得11和3席全數理監事支持當選，總幹事陳一正亦獲得全體理事的同意聘任，創下「8連霸」新高紀錄。
澎湖縣農會改選，從農事小組長、會員代表、理監事等選舉，都是在同額的單純環境下產生，今天進行理事長和常務監事等選舉，新任理事葉文泉和監事許明敏都在出席全數理監事中，全票獲得支持出任，並完成交接。
至於，現任總幹事陳一正亦獲得11席理事的全數同意聘任，創下農會總幹事任期「8連霸」的新高紀錄。
陳一正，現年59歲、中興大學農學院碩士、曾任縣府技士、課員、大學講師、學經歷豐富、自民國78年出任第11屆總幹事迄今長達28年，讓早期家庭式農會，在其接手後，朝多角化穩健經營，盈餘連創新高，在任內歷次的年度考核中，均獲得農政主管特優和績優總幹事等考評，贏得地方各界肯定。1060314
(中央社)
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