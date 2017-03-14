球后戴資穎凱旋返國　親友球迷熱情接機

長榮航空也特別安排地勤人員在機門口獻花。她非常謝謝長榮航空帶她飛到世界各地參賽。（陳麒全攝）

台北市立大學的師生一大早也前來機場歡迎接機，師長與同學們高喊著「世球后戴資穎」，感謝她為學校爭光。（陳麒全攝）

在有「小世界盃」的全英國公開羽毛球錦標賽中勇奪球后寶座的戴資穎14日清晨載譽歸國，她也是台灣史上首位榮獲此賽事冠軍殊榮的選手。

戴資穎是在今日清晨7時搭乘長期贊助的長榮航空BR-88班機由巴黎返抵國門，長榮航空也特別安排地勤人員在機門口獻花。她非常謝謝長榮航空帶我飛到世界各地參賽，在機上可以養精蓄銳，以最佳的狀態面對每一場比賽，很開心這次從巴黎回來還搭到Hello Kitty彩繪機，下飛機後也有不少同機的民眾要求合影。

(中時)