韓國海警下月成立警備團 打擊非法中國漁船

韓國國民安全處海洋警備安全總部14日表示，下月4日將成立「西海五島特別警備團」，加大力度打擊非法越境捕撈的中國漁船。

韓聯社14日報導，4月到6月是韓國西部海域北方界線（NLL）一帶的捕蟹旺季，非法捕撈的中國漁船隨之增加。海警預測，屆時一天最多將有200艘中國漁船出現在該海域。

韓國海警開展打擊活動時常遇中國漁船暴力抗法，特別是在西北島嶼地區這種情況經常發生。然而，海警從母港仁川到該海域最多耗時6小時，難以及時有效應對，因此，海警決定成立「西海五島特別警備團」。

報導稱，警備團由400多名警察、9艘艦艇及3艘高速防彈艇組成，由前海警特種部隊精銳隊員組成的特殊鎮壓隊將常駐延坪島和大青島。警備團將於23日與海軍舉行聯合演習，並同海軍、海洋水產部等有關部門交流訊息，共同開展打擊活動。

國民安全處海洋警備安全本部長洪益泰表示，將採取一切可用措施守護海洋主權，盡量減少韓國漁民因中國漁船受到的損失。

(旺報)