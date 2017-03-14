國民黨立法院黨團書記長王育敏反對《反滲透法》

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國民黨立法院黨團14日舉行記者會，書記長王育敏（左2）表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，把名稱改為反滲透法，且變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由，他們絕對反對。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團14日舉行記者會，書記長王育敏（中）表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，把名稱改為反滲透法，且變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由，他們絕對反對。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團14日舉行記者會，書記長王育敏（中）表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，把名稱改為反滲透法，且變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由，他們絕對反對。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團14日舉行記者會，書記長王育敏表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，把名稱改為反滲透法，且變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由，他們絕對反對。

(中時)