探索歐洲逾百城市 阿聯酋航空聯手陸空夥伴推活動

圖為阿聯酋航空台灣公司經理伯杰。(張佩芬攝)

榮獲2016年Skytrax最佳航空公司的阿聯酋航空，攜手鐵路公司及其他航空合作夥伴，推出「春遊歐洲 探索新世界」活動，讓想至歐洲旅遊的台灣消費者，造訪歐洲超過100個目的地！該航6月1日即將新增克羅埃西亞航線，提供台灣地區旅客未稅15,333元優惠價。

阿聯酋航空台灣公司經理杰柏指出，公司對台灣市場成長率很有信心，這次提供經濟艙旅客專屬的「春遊歐洲 探索新世界」活動，購票期間自即日起至2017年3月29日止，出發時間自2017年3月15日起至2017年11月30日止，票價會因淡旺季而有所調整。透過這次的活動，經濟艙的旅客可以最低新台幣16,111(未稅)元的價格，入境法國後，搭乘法國國家鐵路(SNCF)前往薰衣草的故鄉：普羅旺斯、以及香檳區品嚐令人難忘的佳釀；或以最低新台幣17,525(未稅)元的價格，搭乘阿聯酋航空抵達德國，再轉乘德國鐵路(Deutsche Bahn)至德國境內各城市；更可以最低新台幣20,111(未稅)元的價格，探索奧地利的音樂之都：薩爾斯堡。前往中歐、西歐和南歐的旅客，還可利用奧地利國鐵(OBB)、西班牙國鐵(Renfe)和義大利國營鐵路公司(Trenitalia)的網路支線，深入探索歐洲各地的藝術古蹟、美景美饌。

除了鐵路公司的歐陸交通網絡，台灣旅客也可善加利用阿聯酋航空全球航網，以及與各大合作航空公司的共掛航班，如英國flybe航空、TAP葡萄牙航空(TAP Portugal)、西伯利亞航空(S7 Airlines) 等，輕鬆與英國、德國、法國、義大利、奧地利、西班牙、葡萄牙及俄羅斯境內等超過100個充滿熱情與驚奇的城市接軌。

阿聯酋航空的旅客在購買機票時，可以直接一起預訂這些鐵路及航空合作夥伴的轉乘服務。不過，搭乘阿聯酋航空轉乘德國鐵路或義大利國營鐵路公司的旅客，機票與轉乘鐵路票須分開購買。消費者可從阿聯酋航空官網中「管理已有預定」功能頁面，直接連結至德國鐵路或義大利國營鐵路公司官網訂購鐵路票。

現在就預訂下一場與阿聯酋航空一同遨遊空中的旅程吧！旅客可趁著今年的兒童清明連假、端午節、暑假、雙十國慶等假期，與家人和朋友飛往歐洲，創造深刻難忘的回憶。以下列舉數個航點價格供參考。若欲查詢更多相關資訊或訂購飛航旅程，請至阿聯酋航空台灣官方網站，或向各大旅行社洽詢。

(工商)