心靈環保應用兒教 法鼓山辦教師研習營

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法鼓山教聯會將於4月15日上午在法鼓貴德學院舉辦教師心靈環保教學研習營，盼提升教師教學品質，將心靈環保理念應用在兒童教育。（法鼓山提供）

法鼓山教聯會將於4月15日上午在法鼓貴德學院舉辦教師心靈環保教學研習營，課程包括禪修引導、教案實例分享，盼提升教師教學品質，將心靈環保理念應用在兒童教育，鼓勵有志品格教育的國小教師報名。

法鼓山教聯會表示，研習活動將以心靈環保、生命教育作為主軸，透過教案實例Q&A、實務經驗分享，讓老師們可以交流如何從現今的教學方式，為品格與生命教育的困難，提出解決之道。

同時法鼓山藉由禪修引導，讓老師們學習身心放鬆，並邀請臺北醫學大學張育嘉教授，以「心靈環保理念與精神」為主題，分析心靈環保如何應用兒童教育。

法鼓山教聯會期盼現職教師能踴躍參與心靈環保教案的設計與實作，結合心靈良善與教育理念，教學互長提昇師生品格，建設人間淨土。

4月15日教師心靈環保教學研習營報名方式，以及活動詳請請上教聯會網站：http://ft.ddm.org.tw/，或電(02)2893-9966#6132洽詢。

(中時)