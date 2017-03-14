高雄市法制局長陳月端宣誓就職

陳月端宣誓就職，擔任高雄市政府法制局長。（市府提供）

市長陳菊歡迎陳月端加入市府團隊。（市府提供）

高雄市法制局長陳月端14日宣誓就職，市長陳菊歡迎她從學術界加入市府法制行列，期勉她發揮專長，與團隊一起合作努力。

陳菊說，原任局長許乃丹因家庭因素請辭，感謝她在石化氣爆後貢獻良多，沒有什麼比家庭、子女更重要，她給予祝福，接任的陳局長多次參與高市採購、國家賠償等法制業務。

陳菊肯定也感謝陳月端在她剩餘任期，願意離開熟悉的教職工作，投入市府的法制行列，特別表達熱烈歡迎。

陳月端說，她原任職於高雄大學財經法律學系教授，專長在民生和採購領域，過去經常在公部門擔任採購申訴及國賠委員，身為高雄市民，8年前她從台北回到高雄服務，公部門體系與學界截然不同，感謝市長的賞識和提拔，讓她得以奉獻一己之力服務市民，為高雄法制工作盡個人力量，她會虛心學習、全力以赴。

陳月端今年55歲，是政治大學法律學博士、文化大學法律學碩士，曾任高雄大學財經法律學系教授，高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員，高雄市政府採購申訴審議委員會、衛生審議委員會與國家賠償事件處理委員會審議委員，以及內政部法規委員會及國家賠償事件處理委員會委員，中華民國仲裁協會主任仲裁人等職。

(中時)