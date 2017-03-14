一例一休爭議難解 雲林縣府：協助並督促落實勞基法

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一例一休引起爭議不斷，南投縣政府南投縣研議不遵守一例一休規定，雲林縣府表示「協助並督促事業單位落實勞基法」。

雲林縣府指出，勞基法新制甫實施，為避免事業單位因法令認知不足，而衍生勞資爭議，縣府將依中央政策，分期進行「宣導」、「輔導」及「檢查」，協助並督促事業單位落實勞基法。

縣府表示，一例一休影響層面廣大深遠，縣府將擇期與勞資雙方召開面對面的「傾聽會」，深入了解勞資雙方之意見，目前陸續召開小型說明會，分區詳細解說修正後的法令，全面輔導業者以免其誤觸法令而遭罰。

縣府指出，在相關研討交流及說明會後，將彙整勞資雙方意見，就窒礙難行部分反應中央勞動部。

(中時)