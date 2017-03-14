更年期情緒不穩 研究：女性停經後恐更憂鬱

多數婦女在面臨更年期時，因女性荷爾蒙波動或下降，導致出現焦慮、憂鬱等情緒變化，但別以為「過了更年期」就沒事了。最新研究指出，停經後，時間過得愈久，憂鬱狀況會較剛停經時愈強烈，民眾除了要提前做好心理建設，周遭親友也要適時給予支持。

該項澳洲墨爾本大學的研究，追蹤438名、45~55歲的澳洲女性長達20年，在排除「年齡」的情況下，負面情緒和憂鬱症狀在「停經過渡期」最嚴重，但研究更指出，若把年齡條件加入，則停經後的「晚期」，憂鬱狀況曾愈嚴重。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該研究顯示「老化比更年期，更易讓女性憂鬱」，女性在更年期階段，雖會因荷爾蒙改變而強烈影響情緒，但其實隨著年齡增長，更會帶來更多影響情緒的因素；她解釋，像是覺得不再像以前被需要、退休適應期的失落、子女離家的空巢期、甚至因慢性疾病引起的身體不適等等，再再易因此產生憂鬱情緒或憂鬱症傾向。

台北長庚一般精神科主治醫師劉嘉逸則提醒，老化、更年期、生理期前、生產後等期間，都易讓女性情緒容易波動。她表示，更年期期間出現的身心不適，包括發熱、潮紅、盜汗、暈眩、黏膜乾燥、骨質疏鬆等生理不適，以及焦慮、失眠、注意力不集中、疲累、記憶減退、情緒不穩、易怒、憂鬱等心理不適。

葉雅馨強調，民眾務必要事先做好心理建設，當情緒出現波動時，要告訴自己是因更年期或老化所伴隨的症況，周遭親友也應給予更多的體恤和支持。劉嘉逸補充，若民眾年輕時有焦慮、憂鬱、經前症候群、產後憂鬱症等相關病史，更年期間和停經後，務必要更加注意相關症況的再次發生。

(中時)