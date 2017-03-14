318三週年 時代力量籲速審監督條例

我要評比

318學運將滿3週年，時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，針對兩岸協議監督機制的法制化，當初喊著立法再審查的口號，各黨也提出草案，呼籲執政黨要面對，「不要再迴避」。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會。徐永明表示，時力黨團去年提出了「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」，民進黨團也有對案，希望能加速進行立法。

徐永明說，時力黨團的草案，除了名稱上正名為我國與中華人民共和國之外，同時事前監督、事中參與、事後民主，並納入國會參與，民間也要扮演角色。

他說，當初審查公民投票法時，執政黨希望政治性協商應有公民參與機制，並放在兩岸協議監督條例中處理，時力也支持：呼籲在立法院擁有議程設定能力的執政黨，真的要面對這個題目，318已經三週年。1060314

(中央社)