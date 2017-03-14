陸質檢總局長：台灣食品監管有漏洞
中國大陸質檢總局局長支樹平今天宣稱，台灣輸往大陸的食品、化妝品不合格率偏高，原因之一是台灣「食品監管上有薄弱、有漏洞」。經過反應，「看來有些整改還是不夠到位」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行記者會，邀大陸國家質量監督檢驗檢疫總局局長支樹平出席。他在回答台媒提出大陸對台灣輸入的食品、化妝品是否標準趨嚴的問題時，作上述表示。
支樹平說，今年1月中國大陸有403批次食品、化妝品被驗出不合格，其中175批次來自台灣，比重逾43%；2016年全年，台灣有722批次的食品、化妝品被驗出不合格，占台灣輸往大陸所有食品、化妝品的23.7%。「不合格率、未准入率確實比較高」。
他宣稱，這一現象可能有3個原因，一是台灣輸往中國大陸的食品數量不大但批次很多；二是台灣有些企業和大陸企業在安全標準上有差異，尤其是食品，30%的添加劑和原料標準，和大陸不太一樣。
支樹平說，台灣因去年520後不承認「九二共識」，原有很多相關合作「確實受到阻礙」，有些訊息不像過去般暢通。中國大陸的標準變化，台灣企業和民眾不一定了解，所以產生問題。
他聲稱，三是台灣的「食品監管上有薄弱、有漏洞之處」。中國大陸雖然在出現一批不合格產品後，都會給予反應，但「看來有些整改還是不夠到位」。
支樹平並否認中國大陸對台灣相關產品的檢驗尺度趨嚴。他說，「兄弟是兄弟，原則是原則」，大陸可以給台灣便利，但安全應該守住。1060314
(中央社)
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