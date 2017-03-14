衛生紙丟馬桶恐堵塞 環保署釋疑

我要評比

行政院環境保護署今天表示，衛生紙遇水會破碎，除非是將非衛生紙等不易腐化異物丟入馬桶，才會導致堵塞。

環保署長李應元去年在立法院社會福利及衛生環境委員會宣布將推動民眾上廁所後的衛生紙丟馬桶，環保署上午舉行記者會宣布政策開跑。

環保署說，民眾對衛生紙丟馬桶常見2大問題，包含管路是否阻塞排水管及馬桶、化糞池污物是否無法分解？

環保署表示，研究顯示衛生紙投入馬桶不會導致馬桶堵塞，且經沖水後衛生紙會破碎；不過，使用面紙則不建議取代衛生紙投入馬桶，原因是面紙中添加濕強成分，不易分散破碎。

此外，民眾每次如廁糞便量平均約32到35克，每張衛生紙約0.3到0.5克，以每次使用2到5抽計算，衛生紙占糞便重量比約3.4％到14.3％，占比不高，污水下水道轉化為污泥量比率低，對化糞池影響不大。

環保署提醒，化糞池如果正常使用下，應適度提高清理頻率以維持功能，且民眾應避免將毛髮、絲襪、衛生棉或廚餘等不易腐化異物丟入馬桶，避免阻塞問題。1060314

(中央社)