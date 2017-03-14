落跑乘客搭霸王車還偷運將零錢遭判刑
18歲、住在台東的尤姓男子，去年8月間在台中豐原地區攔計程車，向詹姓司機佯稱到達台東市再由母親付錢，但一到目的地就趁機落跑；之後，又在台中向黃姓計程車司機佯稱到基隆由老婆付車錢，抵達後還趁機竊取司機零錢逃跑，台中地院依詐欺、竊盜等罪判9月徒刑。
判決書指出，住在台東縣金峰鄉的尤姓男子，去年8月26曰下午在台中市豐原區，向詹姓計程車司機佯稱因為現在沒錢，到達目的地再請母親付車資8000元，並將母親電話告訴司機。
詹姓司機不疑有詐，載尤男至台東縣，途中向他借款100元購物，車子駛至台東縣大武鄉時，尤男假藉要告訴母親快到家，向詹借手機，趁機將母親電話及通話紀錄刪除。
隨後，尤男不斷以各種藉口叫詹姓司機繞路，再突然叫他停車，趁隙逃逸無蹤，詹姓司機準備撥打尤男母親電話，發現電話已被刪除，才知受騙。
尤男又於去年12月6曰重施故技，在台中市樂業路攔計程車，對黃姓駕駛佯稱因為現在沒錢，到達目的地再請老婆付錢，黃姓駕駛先開到接尤的廖姓女友，再依指示開至基隆市搬運行李，又開回台中市豐原區。
黃姓司機下車協助廖女搬運行李時，尤男趁機竊取其置放在扶手櫃的零錢800元，再請黃姓司機載他到附近友人處借錢給付車資，在路上途然叫黃姓司機停車，立即下車逃逸無蹤，黃姓司機損失1萬餘元車資。
(中時)
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