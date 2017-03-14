馬英九遭起訴 王鴻薇：蔡氏王朝靠政治追殺奠基？

台北市議員王鴻薇質疑，黨產會追殺國民黨黨產，保防法追殺異議人士，現在懂得看風向的檢察官再追殺馬英九(圖)，蔡氏王朝要靠著政治追殺奠基永固嗎？(圖/本報系資料)

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。台北市議員王鴻薇質疑，黨產會追殺國民黨黨產，保防法追殺異議人士，現在懂得看風向的檢察官再追殺馬英九，蔡氏王朝要靠著政治追殺奠基永固嗎？

台北地檢署認定前總統馬英九在2013年8月31日及9月4日涉嫌2度教唆前檢察總長黃世銘將特偵組調查報告，洩露給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，今依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴。

柯建銘早揚言要把馬英九關進監牢，蔡英文提名的陳師孟要除掉只會辦綠的「司法敗類」。「追殺，追殺，再追殺！步步進逼，絕不遲疑手軟！」王鴻薇認為，一陣腥風血雨，馬英九難逃司法追訴。

(中時電子報)