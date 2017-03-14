不爽美航母戰鬥群出馬 北韓威脅無情攻擊

我要評比

美國「卡爾文森號」航母（前）3月9日與日本海上自衛隊的村雨型護衛艦「五月雨」（JDS Samidare, DD106）號通過東海的畫面。（圖/美國海軍）

美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN 70）航母戰鬥群加入美韓聯合軍演，平壤周二警告華府，要是北韓的主權或尊嚴受到任何侵犯，將全面發動「無情」的攻擊。

北韓自去年起接二連三進行核試，並試射飛彈，令鄰國高度警覺，據路透報導，平壤認為，美國出動航母戰鬥群，是攻擊北韓「魯莽陰謀」的一部份。

「要是他們對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的主權與尊嚴有一丁點侵犯，」北韓官媒朝中社說，「我軍會從地面、空中、海上與水下發動無情的超精準攻擊。」

朝中社指出，單是3月11日，許多敵方航母艦載機就飛越北韓領空與海域附近，以進行投彈及突襲軍演。

但美國海軍發言人說，「卡爾文森號」只是在當地進行例行部署，期間它將參加韓美年度演習。

(中時電子報)