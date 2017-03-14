委內瑞拉淘汰義大利 經典賽8強到齊
2017年世界棒球經典賽最後一席8強名額出爐，委內瑞拉在預賽D組的加賽，靠著卡布瑞拉（Miguel Cabrera）全壘打追平，在9局上逆轉，4比3擊敗義大利，挺進8強賽。
預賽D組在墨西哥舉行，波多黎各3戰全勝晉級，義大利、委內瑞拉、墨西哥戰績同是1勝2敗，比較對戰失分率之後，墨西哥遭到淘汰，義大利與委內瑞拉今天加賽決定誰晉級。
義大利1局下由第1棒安德瑞奧里（John Andreoli）二壘安打率先發動攻勢，2棒戴斯卡索（Daniel Descalso）一壘安打，攻下第1分。
義大利投手莫里斯（A.J. Morris）前5局壓制委內瑞拉，沒有被敲任何安打、飆5次三振、無失分，義大利以1比0領先前5局。
委內瑞拉第6局追平比數，靠著對手的保送、守備失誤，攻佔壘包，英西亞特（Ender Inciarte）安打送回分數，形成1比1平手。
7局下義大利開路先鋒安德瑞奧里（John Andreoli）敲出陽春全壘打，再度超前，取得2比1領先。
委內瑞拉眼看一步步被逼到淘汰邊緣，9局上最後反攻機會由卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的陽春砲追平比數、奧多爾（Rougned Odor）安打攻下超前分、強迫取分追加1分。
委內瑞拉9局上攻下3分，反倒以4比2逆轉，義大利在9局下只靠李迪（Alex Liddi）陽春砲追回1分，最終委內瑞拉以4比3獲勝。
經典賽8強全數出爐，日本東京巨蛋的日本、荷蘭、以色列、古巴等4隊，以及美國聖地牙哥教士主場的多明尼加、波多黎各、美國、委內瑞拉等4隊。兩組分別打循環賽，各取前2名晉級準決賽。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。