委內瑞拉淘汰義大利 經典賽8強到齊

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2017年世界棒球經典賽最後一席8強名額出爐，委內瑞拉在預賽D組的加賽，靠著卡布瑞拉（Miguel Cabrera）全壘打追平，在9局上逆轉，4比3擊敗義大利，挺進8強賽。

預賽D組在墨西哥舉行，波多黎各3戰全勝晉級，義大利、委內瑞拉、墨西哥戰績同是1勝2敗，比較對戰失分率之後，墨西哥遭到淘汰，義大利與委內瑞拉今天加賽決定誰晉級。

義大利1局下由第1棒安德瑞奧里（John Andreoli）二壘安打率先發動攻勢，2棒戴斯卡索（Daniel Descalso）一壘安打，攻下第1分。

義大利投手莫里斯（A.J. Morris）前5局壓制委內瑞拉，沒有被敲任何安打、飆5次三振、無失分，義大利以1比0領先前5局。

委內瑞拉第6局追平比數，靠著對手的保送、守備失誤，攻佔壘包，英西亞特（Ender Inciarte）安打送回分數，形成1比1平手。

7局下義大利開路先鋒安德瑞奧里（John Andreoli）敲出陽春全壘打，再度超前，取得2比1領先。

委內瑞拉眼看一步步被逼到淘汰邊緣，9局上最後反攻機會由卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的陽春砲追平比數、奧多爾（Rougned Odor）安打攻下超前分、強迫取分追加1分。

委內瑞拉9局上攻下3分，反倒以4比2逆轉，義大利在9局下只靠李迪（Alex Liddi）陽春砲追回1分，最終委內瑞拉以4比3獲勝。

經典賽8強全數出爐，日本東京巨蛋的日本、荷蘭、以色列、古巴等4隊，以及美國聖地牙哥教士主場的多明尼加、波多黎各、美國、委內瑞拉等4隊。兩組分別打循環賽，各取前2名晉級準決賽。1060314

(中央社)