白色情人節 百年高校愛意濃濃

14日是白色情人節，長榮女中學聯會接受學生傳情小禮物的訂單，利用上課時間代送給指定對象，回應對方的告別，讓全校充滿純情的愛意。中央社記者張榮祥台南攝 106年3月14日

「哇，她收到5份回禮耶」。今天是白色情人節，長榮女中學聯會接受學生傳情小禮物的訂單，利用上課時間代送給指定對象，回應對方的告白，讓全校充滿純情的愛意。

2月14日情人節是女孩子送巧克力給心儀對象告白的日子，但對方心意如何，很難知道，日本3月14日白色情人節的用意就是如此，回應告白。

創校130年的台南市長榮女中，創校日剛好是2月14日情人節，學聯會想出代送回應告白的巧思，就是接受愛情小禮物的訂製，再派專人打扮成王子和公主送到指定對象的手中，送達時間一定是「上課」，才能帶來驚喜，也留下深刻回憶。

長女學聯會這份傳情小禮物只要新台幣50元，有巧克力、糖果、餅乾和卡片，卡片可供當事人寫上回應告白的內容，便宜、純情、又有愛意。

長女約有1300名學生，學聯會接下校內訂單約300份，約佔2成3，比例算不低。學聯會幹部一早就開始盛裝發送，直送到中午。

這個巧思普獲好評，當學聯會王子和公主送進教室時，只有當事人心裡有數，一則以喜，一則以憂，喜的是心儀對象終於有回應，憂的是其他同學因而知道她向別人告白；但也有人因未獲得回應，心情難免失落。

回應告白的指定對象，以長女多媒體科一年級的郭彥彤最出風頭，因身高177公分獲得「177」綽號的她，一口氣收到5份傳情小禮物，也讓同班同學驚呼不已。

外表高挑清秀的郭彥彤，是學校的風雲人物，去年入學後就有人向她告白，這次收到5人的指定禮物，讓人懷疑她2月14日真的送5份巧克力向人告白嗎。態度大方的她說，她已有校外的男朋友了。

原來，男朋友一早就送禮物給郭彥彤，郭收到的5份禮物，都是他人傳愛意，不是回應告白；她說，這5名送禮者有男有女，其中還有1名女生附上告白信，讓她受寵若驚。1060314

(中央社)