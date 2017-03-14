馬英九遭起訴 吳敦義：法院會還清白

前總統馬英九遭起訴，前副總統吳敦義今天表示，馬英九潔身自愛、做人做事端正，對前立法院長王金平的事採取嚴謹態度，不是教唆，而是聽取報告，將來法院會還馬英九清白。

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控涉嫌教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

吳敦義中午接受「雲端最前線」網路直播節目訪問，對馬英九遭起訴表示，同樣情景出現在民國96年2月13日，馬英九曾因特別費案被起訴，但最後一、二、三審都還馬英九清白。

吳敦義說，馬英九潔身自愛、做人做事端正，對廉潔非常堅持，且認為國會議長不應有關說行為，馬英九有此堅持，對王金平的事採取嚴謹態度。

他表示，他不能預判，這樣潔身自愛的總統，會因為舉發或處理關說疑雲，變成好像違反洩密，「我很難想像」。檢察官起訴，未必不是冤枉，將來法院會還馬英九清白。

是否為馬英九抱屈？吳敦義表示，他覺得最後法院還馬英九清白的機率很大，這種事，是不是處理公務，有沒有教唆，要專業判斷。他認為，馬英九持身很端正、有潔癖程度，不是教唆，而是聽取報告，做了自己認為應該做的處理。

吳敦義還原馬英九當年處理過程表示，當天他人在南投，早上8時30分接到馬英九電話，請他下午3時30分回總統府開會。

吳敦義說，他到總統府會議室，看到4、5個人坐在會議桌，有一份字體很大的文件，是馬英九等會記者會要講話的內容；他拿鉛筆把比較重的言詞劃掉，告訴馬英九是否等王金平從國外回來，聽其說法，與黃世銘說法比對後，再做判斷。

當時不能讓馬英九踩煞車嗎？吳敦義表示，他走到記者會場，「內心有不祥預感」。

主持人詢問擔任副總統攔不住馬英九，為何對外曾說若繼續當行政院長不會出現「馬王風暴」；吳敦義說，行政院長是最高行政機關首長，要撤換當時的法務部長曾勇夫，要問過行政院長，但副總統只是備位元首。

吳敦義認為，如果他繼續擔任行政院長，不會讓當時的法務部長曾勇夫離職，會讓王金平從國外回來後，了解王金平說法，再比對黃世銘說法。

若歷史回溯，會給什麼建議？吳敦義說，事情已經過了，不能說王金平做得對，或馬英九做得對，他純粹就事論事。1060314

(中央社)