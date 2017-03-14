反滲透法 林全：政策評論不應限制

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行政院長林全今天談及反滲透法表示，評論任何公務政策都是言論自由範圍，不應有任何限制；如果有特定團體影響國內政治言論，也要有具體事實才能處理，不可平白臆測。

民主進步黨籍立法委員陳明文等人昨天表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案，加入國會監督與人權保障機制。

中國國民黨籍立委楊鎮浯上午在立法院質詢時說，民進黨籍立委說現在假新聞很多，包含婚姻平權、年金改革等，會影響政府施政，未來也應透過反滲透法規範，林全是否同意？

林全答詢表示，評論任何公務政策都是言論自由範圍，不應有任何限制，如果有特定團體影響國內政治言論，也要有具體事實才能處理，不可平白臆測。

他說，國家保防工作、制度與保障人權、言論自由可兼顧，很多先進國家做得不錯，台灣在這方面非常落後，需學習很多先進國家制度。很不幸每次立法時很多文官還停留在過去原始思維，提的草案就會有問題，這也是為什麼行政院會退回保防法草案。

林全表示，希望有與先進國家接軌做法，同時兼顧人權、言論自由與國家安全，「只要違背人權及言論自由，行政院不可能會通過」。1060314

(中央社)