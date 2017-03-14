弱勢童在社會幫助下第一次逛大賣場
桃園西門扶輪社發起「帶家庭逛賣場」活動，趁白色情人節，帶領桃園家扶中心服務的20戶弱勢家庭，到家樂福採購，每戶有2200購物金，有小朋友買了期盼已久的腳踏車，有人第一次能無後顧之憂地採買物品，都感到溫馨，抱著滿滿的物品返家。
桃園西門扶輪社有感於家庭需求多元，捐贈物資方面，期望可以更貼近受助家庭，與社員發起「帶家庭逛賣場」採購活動，找上長年協助桃園境內經濟弱勢家庭的桃園家扶中心，幫忙媒合20戶家庭，一同前往家樂福，由桃園西門扶輪社提供每戶2200元購物金，讓家庭開心選購，家樂福桃園店贊助每戶參與的家庭披薩、可樂，享用美味午餐。
小蓁的父母離異後，和弟弟由祖母一手帶大，祖母年邁且身體狀況不佳，無法外出工作，家中依靠補助以維持生活，因為生活拮据，生活用品多為鄰居或親友所提供，難得有機會能到賣場選購與採買生活用品，讓小蓁一家人都充滿感激。
小豪原本有一台二手腳踏車，已年久失修，安全堪憂，小豪的媽媽透露，礙於經濟議題一直無法幫孩子換新，這次在桃園西門扶輪社贊助下，終於能更換新的腳踏車，覺得幫助真的很大。
桃園家扶中心主任張伏杉表示，在景氣不佳的衝擊下，也感謝社會大眾、愛心團體的協助，共同幫助桃園在地弱勢兒少度過經濟寒冬。
(中時)
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