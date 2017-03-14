北港溪斷頭堤危害生命財產 民代爭取興建
位於虎尾與斗南間的北港溪和石牛溪交會處迄今沒有堤防，北港溪虎尾堤段興建到興南里嘎然而止，成為斷頭堤，汛期兩溪水匯流，每每淹沒附近農田，立委張麗善上午邀水利署副署長曹華平等官員實勘，居民希望早日興建，張麗善表示已爭取共1億多元將把缺口填建起來。
虎會鎮代表會主席丁學忠代表說出居民心聲及困難，指石牛溪每遇颱風、強降雨即淹水，周邊包含興南里等地居民長年飽受淹水之苦，財產蒙受重大損失，生活上極為不便。
張麗善說她和前立委張嘉郡姑姪接力爭取，終獲水利署核定辦理石牛溪小東、大東及北港溪大東堤段防災減災（四期）等3件工程，整治北港溪及石牛溪匯流口處的堤防，提升堤段高度後，容災能力也會上升，就能治本。
曹華平指出，石牛溪整治由第五河川局負責設計，預計6月上網發包，總工程經費達1.01億元，3件工程約年底至明年初陸續將完工。
(中時)
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