猥褻13歲智障女 60歲阿伯判刑
住在后里區60多歲黃姓阿伯，強拉鄰居有中度智能障礙13歲女生到雞寮內，強迫對方撫摸其下體、又隔衣親吻其胸部。少女的阿嬤發現黃男邊走邊拉褲子感到可疑而識破。因黃男賠償150萬元和解，台中地院判2年徒刑，緩刑5年、並提供義務勞務40小時。
判決書指出，前年10月間，黃男見少女和阿嬤在菜園工作，竟趁阿嬤不注意時，將她帶至菜園一處矮房內，強拉少女的手去撫摸其下體。
少女不願配合，動手甩開後，黃男又強抓其肩膀，隔衣親吻少女的胸部，少女掙脫跑到菜園雞舍旁，黃男仍不罷休，還跟在後面跑來，且自行脫去外褲，又強拉被害人的手去撫摸他
。
適時，阿嬤叫喚孫女名字，叫她一起回家，黃男才停手，兩人一起走出雞舍。但黃男還慌張的穿褲子、拉拉鍊，阿嬤發現內情不單純，追問後得知經過。
台中地院審理後，法官考量黃男國小畢業、打零工維生，而他當庭表達悔意，表達賠償150萬元與被害人達成和解。法官判處2年徒刑，緩刑5年、並提供義務勞務40小時，緩刑期間交付保護管束。
(中時)
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