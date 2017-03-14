防災教育從小做起！永和防災演練逾4千人參加
新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練，儘管天公不作美，下起細雨，演練過程仍相當逼真，共有民間單位及師生逾4千人參加。區長吳興邦強調，動員轄內各防救災單位及里辦公處一同參與，促進民眾對防災的認知，提升防災意識。
台灣位處全球火環帶上，地震率頻繁，又加上山腳斷層貫穿臺北盆地，落實學校基礎防災教育刻不容緩。防災演練結合永平國小師生及各演練單位逾4千人參加。
參演單位包括消防局第七救災救護大隊、永和警分局、清潔隊、衛生所、台灣電力公司、臺北自來水事業處、欣欣天然氣、中華電信、天主教耕莘醫院、民間志（義）工、保順、保安及保平等3里辦公處等15個單位參與演練。
演練項過程逼真，安排有地震應變疏散、消防人員火災搶救、受（傷）困人員救護、成立區級應變中心前進指揮所、維生管線搶修、災民運輸、收容安置及災區清潔等。
吳興邦表示，特別結合學校共同舉辦防災演練，落實防災意識向下扎根的教育理念，盼能讓國小學童於地震來臨時，瞭解緊急避難應變的正確要領，讓防災教育從小做起。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。