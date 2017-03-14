防災教育從小做起！永和防災演練逾4千人參加

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新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所與消防局第七救災救護大隊等單位，今（14）日上午8時30分，結合永平國小一起舉辦106年地震防災演練，儘管天公不作美，下起細雨，演練過程仍相當逼真，共有民間單位及師生逾4千人參加。區長吳興邦強調，動員轄內各防救災單位及里辦公處一同參與，促進民眾對防災的認知，提升防災意識。

台灣位處全球火環帶上，地震率頻繁，又加上山腳斷層貫穿臺北盆地，落實學校基礎防災教育刻不容緩。防災演練結合永平國小師生及各演練單位逾4千人參加。

參演單位包括消防局第七救災救護大隊、永和警分局、清潔隊、衛生所、台灣電力公司、臺北自來水事業處、欣欣天然氣、中華電信、天主教耕莘醫院、民間志（義）工、保順、保安及保平等3里辦公處等15個單位參與演練。

演練項過程逼真，安排有地震應變疏散、消防人員火災搶救、受（傷）困人員救護、成立區級應變中心前進指揮所、維生管線搶修、災民運輸、收容安置及災區清潔等。

吳興邦表示，特別結合學校共同舉辦防災演練，落實防災意識向下扎根的教育理念，盼能讓國小學童於地震來臨時，瞭解緊急避難應變的正確要領，讓防災教育從小做起。

(中時)