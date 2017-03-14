美航艦入東海軍演 陸將：不能不聞不問

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針對美國卡爾文森號航空母艦打擊群日前進入東海與日本自衛隊聯合訓練，中共東部戰區海軍政治委員王華勇表示，中共海軍時時刻刻都要警覺，「不管是誰，到你家門口都不能不聞不問」。

共同社報導，日本海上自衛隊多艘護衛艦與美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群，7日至10日在東海進行聯合訓練。這次訓練是利用卡爾文森號參加美韓聯合軍演的機會實施。

報導引述日本政府相關人士指出，日本自衛隊在東海與美軍航艦實施訓練頗為罕見，或許是為制約多次發射彈道飛彈的北韓，以及加強海洋活動的中國大陸。

中國大陸環球網今天報導，中國大陸全國人民代表大會代表、具中將軍階的王華勇12日受訪表示，「中國海軍的職責是守衛海疆領土安全，什麼時候都要提高警惕。不管是誰，到你家門口你能不聞不問嗎？」

中共海軍近年在東海方向多次執行戰備巡邏任務，遠海訓練也逐漸常態化。王華勇對此表示，中共海軍「對自己國家的領海主權，海洋權益堅定不移的捍衛，這是毫無疑問的」。

至於國外智庫認為中共海軍艦艇數量雖遠超日本，但作戰能力不如日本自衛隊，王華勇僅說，「我們對自身裝備充滿信心。」1060314

(中央社)