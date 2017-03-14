長城票房不如預期 凸顯陸片國際化難題

張藝謀執導眾所矚目的「長城」，票房卻不如預期，業界人士分析，陸片談國際化不能一再陷入，僅止於改編如「西遊記」等題材的窠臼裡，必須得創新且跟得上時代。

香港國際影視展（FilMart）當地時間13日揭幕，據美國「綜藝」（Variety）報導，長城（The Great Wall）票房慘是與會者討論的焦點。

香港導演唐季禮說，當前中國大陸電影產業缺乏年輕的超級新星，特別是1990年代出生的這群。既然新秀撐不起大局，唐季禮表示，如此電影的情節鋪排與創意設計，就成了非常重要的元素。

可是若只考量劇情與創意，將使得陸片國際化更困難。唐季禮分析，長城在中國大陸票房1億7100萬美元，北美只有4300萬美元，這凸顯了美國與中國大陸合作拍片，到底是拍給誰看的問題。

他說，中國大陸必須向好萊塢學習是如何在全球市場執牛耳的，不能只把眼光集中在本土市場，這絕非是一再改編如西遊記等文學經典而已，中國大陸電影工作者應開始發展，符合當代、甚至放眼未來的題材。

長城當時共集資1億5000萬美元拍攝，但票房總額僅3億2700萬美元，且面臨成本回收極大的壓力，因單單主角麥特戴蒙（Matt Damon）的片酬，估計就高達2000萬美元。1060314

(中央社)