張花冠：一例一休 應給予更大彈性空間
針對一例一休爭議，嘉義縣長張花冠今天表示，有些行業有其特殊性，她建議從寬解釋，給予產業更大的彈性空間。
張花冠表示，勞基法是經立法院三讀通過的法律，效力及於全國，地方沒有權力說不要；針對某些縣市提出可能不實施勞基法一例一休新制，她認為這是違法的事情。
她說，「缺乏彈性」是勞工及雇主對勞基法最大的意見，由於各產業類型差易極大，例如醫師、遊覽車司機等行業特殊，建議應給予更大的彈性空間，讓勞工想賺錢的多賺點錢，業主經營的業務量也能更大，這才是最完美的結局。
張花冠表示，針對某些行業的特殊性，她建議未來宣導期結束後，希望勞檢單位在進行業務檢查時，應從寬解釋。1060314
(中央社)
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