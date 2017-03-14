李國毅朕式撩妹術 連俞涵忍不住笑場
演員李國毅、連俞涵在「如朕親臨」終於開始戀愛，甜蜜指數破表，讓粉絲們大喊全身酥麻，不過李國毅常使出「朕式」撩妹術，和他對戲的連俞涵都經常忍不住笑場。
「如朕親臨」連俞涵與李國毅在劇中的戀情急速升溫，連俞涵展現小女人的一面，貼心為李國毅準備愛心早餐，讓他一早充滿元氣，出門前兩人還不忘來個GoodBye Kiss，感情升溫發展簡直閃瞎戲迷的雙眼。
李國毅在劇中面對感情的態度仍是不改以往幼稚的個性，臨睡前要晚安抱抱，還規定連俞涵每天要傳簡訊給他，李國毅使出的「朕式」撩妹術，和他對戲的連俞涵都經常忍不住笑場。
李國毅劇中的經典台詞更被網友收編為朕的語錄，不管是對連俞涵的深情告白，「不是我喜歡的樣子你都有，而是你所有的樣子我都喜歡」，或是霸氣十足說「你是我的女人，朕說了算」，朕式撩妹宣言立刻融化網路上一票死忠粉絲。
李國毅更在臉書上笑言恥度無上限，「這麼害羞的字眼，已經把羞恥徹底丟掉」，這些讓人聽了害羞又甜蜜的經典台詞在網上瘋傳，不僅台灣的觀眾看了很有感，就連大陸網友也紛紛在網路上留言大喊，「心都要跟著融化了」。1060314
(中央社)
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