阿米塔吉率團訪台 談台美關係

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前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）今天晚上率學者專家團訪台，預計停留到17日。外交部表示，阿米塔吉此行將就台美關係、美國亞太政策等與相關部門交換意見。

外交部北美司長薛美瑜在外交部例行記者說明會說，阿米塔吉此行由2049計畫研究所（Project 2049 Institute）籌組，訪台團員包括專長外交與國安議題的美國學者專家。

阿米塔吉訪台期間，會與團員拜會相關部門，就台美關係、兩岸關係、亞洲安全局勢與美國總統川普（Donald John Trump）亞太政策等議題跟相關部會首長交換意見。

薛美瑜說，美國常有不同智庫組團訪台，國內也很希望了解美國新政府政策走向，希望藉此更了解未來在兩岸或雙邊關係區域最新情況。

2049計畫研究所是位於美國華府的智庫機構，以亞洲為主要研究對象，執行長是前美國國務院副助理國務卿蘭道爾．薛瑞福（Randall G. Schriver），阿米塔吉也是其中成員。1060314

(中央社)