甩巴掌放狗咬菜刀威脅...家扶回顧救虐兒30年

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「還有多少孩子在暗夜哭泣？」家扶基金會推動兒童保護工作30年，服務超過2萬名受虐兒童，更一手促成兒保專線設立、兒福法修法等，今天家扶回顧一路走來點滴，呼籲社會加入而保行列，張起更健全、綿密保護網。

家扶為全台第一個投身兒保工作的非營利組織，1987年迄今，曾促成1991年成立台灣第一支兒童保護專線「2085」，1992年號召14萬人走上街頭，促使《兒童福利法》於隔年通過修法，以及推出的多個兒童保護方案。

家扶統計，迄今共計服務2萬1480名受虐兒童，更統計有95％加害人與受虐兒同住、更有87％為親生父母；兒虐類型以嚴重疏忽為主、38％，其次為身體虐待與管教不當，且當家庭結構出現破洞，最先受傷的往往是孩子。

家扶執行長何素秋表示，家扶率先成立「2085兒童保護專線」，早於政府「113全國婦幼保護專線」10年，；且早年觀念認為「天下無不是的父母」、「法不入家門」，不少社工遭甩巴掌、潑糞、狗咬、菜刀威脅、砸辦公室。

資深社工郭淑美說，30年前曾遇到1名精神疾患母親、生下3名不同生父的子女，大姊7歲被賣到歌仔戲班賺錢，小姊弟則生活在髒亂不堪環境中，她雖盡力協助將小孩安置到寄養家庭，但僅1歲多的弟弟等不及就過世。

「有些孩子的命，真的等不得。」曾推動棄嬰「張靜」接受手術的社工魏宗胤感嘆，正因為社工目睹太多憾事，家扶積極發動連署並走上街頭，獲得全國14萬人響應，促成《兒童福利法》翻修通過，成為「兒童護身符」。

已當媽的藝人徐若瑄，擔任今年家扶兒保代言人，希望自己「鋼鐵V」的形象，能為父母或孩子提供更多溫暖的力量。她說，每個家人都應學習「把愛說出來」並實行，但愛不一定是犧牲，愛家人也愛自己才能建立健康家庭。

何素秋說，受虐兒內心創傷容易反映在日後行為，恐影響人際、親密關係或下一代。國內漸有兒童保護意識，但仍頻傳兒虐事件，令人心痛。為實現「零兒虐」目標，家扶今年起深化社區服務，推出「兒童保護好鄰居方案」。

方案將募集「兒保好鄰居」以健全保護網絡，包括一般商家、學校、村里鄰居、警政機構，人人都應投入兒保預防工作，聯合架構起綿密安全網。

(中時)