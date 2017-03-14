甩巴掌放狗咬菜刀威脅...家扶回顧救虐兒30年
「還有多少孩子在暗夜哭泣？」家扶基金會推動兒童保護工作30年，服務超過2萬名受虐兒童，更一手促成兒保專線設立、兒福法修法等，今天家扶回顧一路走來點滴，呼籲社會加入而保行列，張起更健全、綿密保護網。
家扶為全台第一個投身兒保工作的非營利組織，1987年迄今，曾促成1991年成立台灣第一支兒童保護專線「2085」，1992年號召14萬人走上街頭，促使《兒童福利法》於隔年通過修法，以及推出的多個兒童保護方案。
家扶統計，迄今共計服務2萬1480名受虐兒童，更統計有95％加害人與受虐兒同住、更有87％為親生父母；兒虐類型以嚴重疏忽為主、38％，其次為身體虐待與管教不當，且當家庭結構出現破洞，最先受傷的往往是孩子。
家扶執行長何素秋表示，家扶率先成立「2085兒童保護專線」，早於政府「113全國婦幼保護專線」10年，；且早年觀念認為「天下無不是的父母」、「法不入家門」，不少社工遭甩巴掌、潑糞、狗咬、菜刀威脅、砸辦公室。
資深社工郭淑美說，30年前曾遇到1名精神疾患母親、生下3名不同生父的子女，大姊7歲被賣到歌仔戲班賺錢，小姊弟則生活在髒亂不堪環境中，她雖盡力協助將小孩安置到寄養家庭，但僅1歲多的弟弟等不及就過世。
「有些孩子的命，真的等不得。」曾推動棄嬰「張靜」接受手術的社工魏宗胤感嘆，正因為社工目睹太多憾事，家扶積極發動連署並走上街頭，獲得全國14萬人響應，促成《兒童福利法》翻修通過，成為「兒童護身符」。
已當媽的藝人徐若瑄，擔任今年家扶兒保代言人，希望自己「鋼鐵V」的形象，能為父母或孩子提供更多溫暖的力量。她說，每個家人都應學習「把愛說出來」並實行，但愛不一定是犧牲，愛家人也愛自己才能建立健康家庭。
何素秋說，受虐兒內心創傷容易反映在日後行為，恐影響人際、親密關係或下一代。國內漸有兒童保護意識，但仍頻傳兒虐事件，令人心痛。為實現「零兒虐」目標，家扶今年起深化社區服務，推出「兒童保護好鄰居方案」。
方案將募集「兒保好鄰居」以健全保護網絡，包括一般商家、學校、村里鄰居、警政機構，人人都應投入兒保預防工作，聯合架構起綿密安全網。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範