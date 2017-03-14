高雄農田水利會長補選抽籤 3位候選人號次出爐

高雄農田水利會會長補選14日抽籤，市議員沈英璋1號、財務組長李毓智2號、總幹事呂文豪3號，4月1日投票選出新會長。

沈英璋、呂文豪親自抽籤，李毓智則代抽，沈英璋抽籤後還轉往曹公廟參香，稟告參選動機與政見，祈禱庇祐順利當選。

前農田水利會長李清福因案入獄，任期尚有1年2個月，因此依法辦理補選，水利會員人數6.5萬餘人，是重要地方組織，過去是藍綠必爭之地，但藍軍推不出人選而在補選中缺席，形成綠營三強爭雄局面。

過去選舉氣氛低調冷清，今年因補選又會員與農會多有重疊，選情格外激烈，也首見候選人在會員多的票倉所在的旗山、美濃與大寮地區懸掛競選看板場景。

(中時)