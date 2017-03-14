嘉惠通勤民眾，台鐵加開屏東-台北普悠瑪號

台鐵普悠瑪號4月起將加開往返台北及屏東列車，對南北通勤民眾是一大利多。（林和生攝）

針對屏東至高鐵左營站接駁，台鐵允諾配合調整班次。（林和生攝）

台北到潮州的「普悠瑪號」列車去年發車後，始終一票難求，反而引起民怨，台鐵接受立委建議，重新檢討停靠屏東站班次及接駁時間，決定自4月起假日行駛的西線110及133次普悠瑪直達列車改為每日行駛，並調整新左營站轉乘班次，以增加屏東至台北間運輸效能。

普悠瑪號台北至屏東行駛時間為4小時，且全票價格891元，相較高鐵票價便宜不少，在高鐵南延仍爭議不斷時，這班列車成為屏東民眾北上的首選交通工具。

無奈列車去年4月21日正式發車後，每日僅行駛南下111次列車7點48分自松山站發車、北上136次列車下午2點58分自潮州車站發車各一班，去年10月台鐵改點加開假日班次，北上每逢周六、日、一行駛及南下周五、六、日加開一班，仍無法滿足民眾需求。

立委周春米特向台鐵局提出重新檢討停靠屏東站班次及接駁時間建議案，台鐵也決定從善如流，自4月起假日行駛的普悠瑪直達列車改為每日行駛，受惠不少通勤民眾。

屏東縣政府發言人黃建嘉指出，加開北屏班次，將大幅提升屏東鄉親往返台北的交通便利性，未來若普悠瑪列車調度許可，將再向台鐵爭取增加每日行駛車次，滿足更多鄉親搭乘需要。

另目前往返屏東、新左營站每日行駛列車共130班次，試算轉搭乘高鐵時間8至9分鐘的列車有16班次，10至15分鐘有55班次，16分鐘以上有77班次，由於兩鐵站間步行時間約5到8分鐘，台鐵局也規畫將15班次自強號增停新左營站，配合高鐵直達車調整轉乘時間至8至15分鐘，將有效改善兩鐵轉乘時間。

(中時)