白色情人節遍地開花 婚權小蜜蜂今晚各地發喜糖

婚姻平權小蜜蜂今晚遍地開花發送喜糖，圖為昨晚台南場次。（婚姻平權小蜜蜂提供）

婚姻平權重啟戰場，適逢今天白色情人節，婚姻平權小蜜蜂全台今晚「遍地開花」發送喜糖，「祝福所有相愛的人都能幸福相守」；由於24日大法官即將召開釋憲言詞辯論庭，倒數10天，挺同婚團體除宣布將請出媽祖庇佑，目前也正收集同志生命故事，當天遞交給大法官並全程直播點評。

上周六起，北、中、南各地的婚權小蜜蜂，便陸續於各地發送喜糖，今天是白色情人節，晚間更全員出動，光今晚就超過6場次，總計有台北、新北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南等地區響應，共準備1.2萬份喜糖。

「祝福所有相愛的人都能幸福相守。」喜糖中附有小卡，盼軟性傳達婚姻平權訴求。小蜜蜂成員透露，民眾反應滿好的、不會當下拒絕，加上因為配合糖果，吸引親子好奇接近，家長收下喜糖的同時，也收下相關文宣品。

(中時)